Gewerkschaft : IG Metall-Chef: Höhere Löhne stehen 2022 im Mittelpunkt

Frankfurt/Main Während der Pandemie galt für die IG Metall die Jobsicherung als oberstes Ziel. Damit dürfte es bald vorbei sein, kündigt ihr Chef an.

Die IG Metall will im neuen Jahr vor allem um höhere Löhne für die Beschäftigten ihrer Branchen kämpfen. „Die Erwartung ist klar: Reallohnverluste verhindern“, sagte der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann der Deutschen Presse-Agentur.

Bis zur Forderungsaufstellung in der zentralen Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie im Herbst müsse die Inflation genau beobachtet werden. Die IG Metall gehe bislang von sinkenden Raten nach den aktuellen Höchstständen aus.

Im Rückblick sei es für den Zeitraum von 2018 bis 2021 gelungen, dass die Gehälter in der Metall- und Elektroindustrie mit den Verbraucherpreisen Schritt halten konnten. „Es gibt insofern im Moment noch keinen Nachholbedarf“, sagte Hofmann. Die IG Metall orientiere sich in ihren Entgeltforderungen an der Zielinflationsrate der EZB von 2 Prozent.