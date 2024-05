Tarife IG BAU erhöht Druck und droht mit Streik

Im Tarifkonflikt des deutschen Bauhauptgewerbes erhöht die Gewerkschaft kurz vor Ende der Friedenspflicht den Druck auf die Arbeitgeberseite. Noch bis Freitag habe die Arbeitgeberseite Zeit, den Schlichterspruch von Mitte April anzunehmen - andernfalls werde es zum Arbeitskampf kommen, kündigte der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), Robert Feiger, am Mittwoch in Bremen an. „Dann wird gestreikt! Dann geht es ans Eingemachte“, sagte er laut Mitteilung bei einer DGB-Kundgebung zum 1. Mai in Bremen.