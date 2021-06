Schifffahrt : IfW: Nord-Ostsee-Kanal bringt 570 Mio Euro Wohlfahrtseffekt

Der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker „Selenka“ fährt auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Richtung Ostsee. Foto: Carsten Rehder/dpa

Kiel Nach neuesten Berechnungen hat der Nord-Ostsee-Kanal erheblichen Wohlfahrtseffekt. Auch für das Klima sei die Nutzung der Strecke gut. Allein die Gebühren für die künstliche Wasserstraße sind zu hoch.

In ganz Europa betrage der Wohlfahrtseffekt sogar rund eine Milliarde Euro, unter anderem aufgrund deutlich reduzierter Handelskosten für Exporteure und Importeure, erklärte das IfW am Mittwoch in Kiel.