Konjunktur Ifo-Prognose: Wirtschaft schrumpft - Erholung dauert länger

Führende Wirtschaftsinstitute sehen die deutsche Wirtschaft weiter auf Talfahrt. „Anders als bislang erwartet dürfte die Erholung in der zweiten Jahreshälfte ausbleiben“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser in Berlin: „Die Abkühlung setzt sich fort, in nahezu allen Branchen steht die Tendenz auf Flaute.“