Gastronomie und Reisebüros : Ifo: Kurzarbeit in Deutschland steigt wieder an

Ifo: Kurzarbeit in Deutschland steigt wieder an

Besonders in der Gastronomie ist ein deutlicher Anstieg der Kurzarbeit zu verzeichnen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

München Um flächendeckene Entlassungen in der Corona-Krise zu vermeiden, wurde das Instrument der Kurzarbeit eingeführt. Besonders zwei Branchen nutzen die Möglichkeit nun wieder verstärkt.

Die neuen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben die Kurzarbeit in Deutschland nach Berechnungen des Ifo-Instituts wieder ansteigen lassen. Der Anteil der Unternehmen mit Kurzarbeit sei im November auf 28,0 Prozent gestiegen, teilte das Institut am Montag in München mit.