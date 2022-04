Sanktionen gegen Russland : Ifo: Kohle-Embargo nur „kurzfristig unangenehm“

Lastwagen transportieren Kohle bei Nowokusnezk in Sibirien. (Archivbild) Foto: Christian Thiele/dpa

München Auch bei der Kohle ist Deutschland zu einem großen Teil abhängig von Russland. Die Importe können und sollen schnell ersetzt werden. Viel hängt aber davon ab, ab wann das Importstopp russischer Kohle gilt.

57 Prozent der Steinkohle-Importe aus Russland

So könne beim Strom Steinkohle bei Bedarf durch Braunkohle ersetzt werden, was wiederum kurzfristig Mengen verfügbar mache, um Nachfrage in der Industrie zu decken, sagte Pittel. Zwar hätten die Importe aus Russland im vergangenen Jahr 57 Prozent der deutschen Steinkohle-Importe ausgemacht. „Aber es ist zu erwarten, dass dies zumindest im Laufe der kommenden Monate durch Einfuhren aus anderen Ländern ausgeglichen werden könnte“. Zu einer längerfristigen globalen Verknappung von Kohle käme es aufgrund des Embargos voraussichtlich nicht.