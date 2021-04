Konjunktur : Ifo-Geschäftsklima hellt sich nur leicht auf

Das Ifo-Institut mit Sitz in München ermittelt regelmäßig die Stimmung in den deutschen Unternehmen. Foto: picture alliance / dpa

München Immer mehr Menschen werden in Deutschland gegen Corona geimpft. Die Bundesregierung will ihre Konjunkturprognose anheben, die Unternehmen bleiben vorsichtig.

Entsprechend hellte sich das Ifo-Geschäftsklima nur leicht auf. Dennoch ist es der dritte Anstieg von Deutschlands wichtigstem Konjunkturbarometer in Folge, was unter Ökonomen normalerweise als konjunktureller Wendepunkt interpretiert wird. So ist auch die Bundesregierung inzwischen optimistischer und hebt ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft für das laufende Jahr auf 3,5 Prozent an, wie am Montag aus Regierungskreisen verlautete. Zuletzt hatte sie für 2021 ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 3,0 Prozent erwartet.