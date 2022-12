Telekommunikation : Huawei: Rückkehr zum Normalbetrieb trotz US-Sanktionen

Shenzhen Seit 2019 leidet Huawei unter US-Sanktionen. Nachdem das Unternehmen 2021 Umsatzeinbußen von fast 30 Prozent zu verzeichnen hatte, ging es dieses Jahr wieder aufwärts - trotz der „neuen Normalität“.

Der Umsatz ist in diesem Jahr mit 636,9 Milliarden Yuan stabil ausgefallen, nachdem er allerdings im Vorjahr um 28,6 Prozent eingebrochen war. „2022 haben wir uns erfolgreich aus dem Krisenmodus gezogen“, schrieb der Vorstandsvorsitzende Eric Xu heute in seiner Neujahrs-E-Mail an die Mitarbeiter.