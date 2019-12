Schwieriges Jahr 2020 erwartet : Huawei noch gut im Geschäft

Das Huawei-Logo ist am Forschungs- und Entwicklungszentrum des Konzerns im chinesischen Dongguan zu sehen. Foto: Andy Wong/AP/dpa.

Peking Trotz des Drucks der USA auf den chinesischen Telekomriesen Huawei hat der Konzern seinen Umsatz im auslaufenden Jahr um rund 18 Prozent steigern können.

Der Zuwachs auf 850 Milliarden Yuan, umgerechnet 108 Milliarden Euro, war „etwas weniger als unsere anfänglichen Vorhersagen“, sagte Huawei-Chef Eric Xu am Dienstag in einer Neujahrsbotschaft an die 190.000 Mitarbeiter. Im Vorjahr waren die Einnahmen um 19,5 Prozent gestiegen.