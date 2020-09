Aktie tritt auf der Stelle : Holpriger Börsenstart für Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert

Frankfurt/Jandelsbrunn Die Wohnmobilbranche erlebt in der Corona-Zeit einen Boom. Der Hersteller Knaus Tabbert legte dennoch nur einen durchwachsenen Börsenstart hin.

Obwohl der Ausgabepreis bereits am untersten Ende der Spanne festgelegt worden war, kam das Papier in einem eigentlich freundlichen Marktumfeld nicht vom Fleck. Am Vormittag notierte es meist auf oder knapp unterhalb vom Ausgabepreis von 58 Euro.

Gerade in der Corona-Krise mit vielen Reisebeschränkungen erlebt die Branche einen Boom. Die Zulassungen von Wohnmobilen liegen im laufenden Jahr in Deutschland deutlich im Plus. Mit den Marken Knaus Tabbert, T@B, Weinsberg, Morelo und der Vermietplattform Rent and Travel erzielte das Unternehmen vergangenes Jahr einen Umsatz von über 780 Millionen Euro. Mit rund 3000 Mitarbeitern wurden über 26.000 Freizeitmobile produziert.