Mehrschichtbetrieb und Temperaturreduzierung : Hohe Energiepreise: Wie Krematorien Gas einsparen wollen

Angesichts steigender Preise versuchen Krematorien in Deutschland Gas einzusparen. Vor allem durch Mehrschichtbetrieb sowie die Absenkung der Temperatur lasse sich der Verbrauch reduzieren, sagte der Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Bestatter, Stephan Neuser. Diese Möglichkeiten kämen zwar nicht für alle der bundesweit 162 Krematorien in Betracht, „insgesamt lässt sich so aber eine Menge Gas einsparen.“