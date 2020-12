Börse in Frankfurt : Hoffnung auf US-Hilfspaket treibt Dax über 13.400 Punkte

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Die Aussicht auf ein weiteres Hilfspaket für die US-Wirtschaft haben am Mittwoch dem deutschen Aktienmarkt frische Impulse gegeben. Gegen Mittag legte der deutsche Leitindex Dax um 1,00 Prozent auf 13.411,46 Punkte zu.

Der MDax tat es sogar den US-Börsen gleich, die am Vorabend neue Rekordhöhen erklommen hatten. Der deutsche Index für mittelgroße Werte stieg erstmals in seiner Geschichte über 29.800 Punkte. Zwar bröckelten die Gewinne bis zur Mittagszeit etwas ab, doch ein Plus von 0,36 Prozent auf 29.761,09 Punkte stand immer noch zu Buche. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte zugleich um 0,54 Prozent vor.