Börse in Frankfurt : Hoffnung auf Brexit-Einigung treibt Dax nach oben

Frankfurt/Main Die Hoffnung auf eine bevorstehende Einigung zwischen der EU und Großbritannien im Brexit-Streit hat dem deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter angetrieben.

„Trotz Gegenwind aus mehreren Richtungen konnte sich der Dax weiter behaupten“, schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Das Hin und Her in Sachen Brexit und erneut teils schwache Wirtschaftsdaten aus den USA hätten im Tagesverlauf allerdings ziemlich an den Nerven der Anleger gezerrt und für teils deutliche Schwankungen an der Börse gesorgt.

Der MDax, der die mittelgroßen Werte umfasst, rückte am Mittwoch um 0,13 Prozent auf 25.950,49 Punkte vor, und auch an den meisten europäischen Börsen wurden moderate Gewinne verzeichnet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Tag mit plus 0,02 Prozent auf 3599,25 Punkte nahezu auf Vortagesniveau. In Paris schloss der CAC 40 minimal im Minus, in London sank der FTSE 100. In den USA hielten sich die wichtigsten Aktienindizes nahe an ihren Schlussständen vom Vortag.