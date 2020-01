Nach Brexit : Hochseefischerei will schnelles Abkommen mit Großbritannien

Hochseefischerei will schnelles Abkommen mit Großbritannien

Fischer bereiten im Fischereihafen in Lübeck-Travemünde ihre Fangnetze für die nächste Fahrt vor. Foto: Marcus Brandt/dpa.

Greifswald Nach dem Brexit bleiben nur elf Monate, um verschiedene Abkommen zwischen der EU und Großbritannien auszuarbeiten und zu ratifizieren. Von einem rechtzeitigen Fischereiabkommen hängt ab, ob deutsche Schiffe 2021 noch in britischen Gewässern fischen dürfen.

Es beginne dann eine Übergangsphase bis zum Jahresende. „2020 wird sich für die Fischerei nichts ändern“, meinte Richter. In dieser Zeit müssten jedoch verschiedene Abkommen vereinbart und ratifiziert werden. „Wir sehen die große Gefahr, dass es doch noch zu einem harten Brexit kommen kann“, sagte Richter der Deutschen Presse-Agentur. Die EU bereite mit Hochdruck ein Fischereiabkommen vor: „Bis zum 1. Juli soll der Rahmen stehen.“

Das Abkommen soll die Bewirtschaftung der gemeinsamen Fischbestände in der Nordsee festschreiben. So müssen Fangquoten für die einzelnen Fischarten für Großbritannien und die EU-Staaten festgelegt werden, ebenso die Zugangsberechtigung für Fischereifahrzeuge. „Wenn das Fischereiabkommen nicht bis Ende 2020 ratifiziert ist, dürfen wir nicht mehr in britische Gewässer fahren“, sagte Richter.