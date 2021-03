Jahresbilanz : Henkel kommt mit blauem Auge durch die Corona-Krise

Ein Logo der Henkel AG auf einem Gebäudedach hinter einer Produktionsanlage auf dem Werksgelände in Düsseldorf. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Düsseldorf Vor allem das Geschäft mit Wasch- und Reinigungsmitteln florierte im Corona-Jahr 2020. Schlechter sah es im industriell geprägten Klebstoffgeschäft und im Kosmetikbereich aus. Doch schon in diesem Jahr will der Markenartikler wieder auf Wachstumskurs gehen.

Die Corona-Krise hat 2020 sichtbare Spuren in der Bilanz des Konsumgüter-Herstellers Henkel (Persil, Schwarzkopf, Pritt) hinterlassen.

Der Nettogewinn des Markenartiklers brach um 32,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro ein, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Ursachen dafür waren vor allem die coronabedingten Nachfragerückgänge in wichtigen Geschäftsbereichen und erhöhte Investitionen in Marketing und Innovationen.