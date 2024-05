Energie Heizkosten von Miethaushalten 2023 deutlich gestiegen

In einer anderen Auswertung der monatlichen Heizdaten von 350.000 Wohnungen ermittelte Ista den Verbrauch in den 20 größten deutschen Städten in der Heizsaison 2023/24, gerechnet von Anfang September bis Ende April. Ergebnis: Witterungsbereinigt heizten Mieterinnen und Mieter nur in Stuttgart weniger als im Vorjahreszeitraum, und zwar rund ein Prozent.