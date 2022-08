Energiekrise : Heizen mit Strohpellets – lohnt sich die Anschaffung einer Heizung für das Eigenheim?

Service Während sich die Gaskrise weiter zuspitzt, schauen sich Kunden nach Heizalternativen um. Vor allem Strohpellets sind günstig. Aber lohnt sich die Anschaffung einer Stroh-Heizung wirklich?

Im Angesicht des kommenden Winters mehren sich die Horrorprognosen: Millionen Menschen in Deutschland würden ihre Heizkosten nicht mehr zahlen können, warnte etwa der Deutsche Mieterbund (dmb). Finanzminister Christian Linder sieht ohne steuerliche Erleichterungen gar den sozialen Frieden im Lande gefährdet. Die an der Börse um das Siebenfache gestiegenen Gaspreise werden früher oder später auf die Endkunden umgelegt werden. Auch beim saarländischen Energieversorger SaarLorLux werden die Gaspreise zwangsläufig steigen. Glücklich sind jene, die in Zeiten der Energiekrise auf einen klassischen Kaminofen zurückgreifen können. Vor allem ein Heiz-Rohstoff ist derzeit in aller Munde: Strohpellets.