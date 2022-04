Lohnt sich der Austausch? : Alte Heizung im Keller: So sparen Sie schnell und einfach Kosten

Tanken, Strom, Heizen – die Energiekosten sind in den vergangenen Wochen stark angestiegen. Vor allem das Heizen mit Öl verteuerte sich. Dabei gibt es einfache Möglichkeiten zum Energiesparen.

In den vergangenen drei Wochen sind die Energiekosten für einen Musterhaushalt um 27 Prozent angestiegen. Das ergab eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox. So müssen Familien in einem durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalt mit Mehrkosten von 1492 Euro rechnen, sollten die Preise weiter so hoch bleiben.