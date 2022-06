Preisanstieg : Heil ruft „alle“ zu Beitrag gegen Inflation auf

Berlin Bei der geplanten konzertierten Aktion sollen sich Gewerkschaften, Arbeitgeber und Politik auf Entlastungen für Bürger einigen. Für Niedrigverdiener komme bald „der größte Lohnsprung ihres Lebens“.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht Gewerkschaften, Arbeitgeber und Politik für wirksame Schritte gegen die Inflation in Deutschland gefordert.

Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro

Im Bundestag soll am Mittag neben Heils Etat die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro zum 1. Oktober beschlossen werden. „Diese Erhöhung auf 12 Euro ab dem 1. Oktober, das ist für sechs Millionen Menschen, vor allem für viele Frauen und viele Menschen in Ostdeutschland, möglicherweise der größte Lohnsprung in ihrem Leben, um 22 Prozent“, sagte Heil. Ohne Scholz als Kanzler würde der Mindestlohn nicht erhöht. Scholz hatte die Anhebung der Lohnuntergrenze zu einem Kernversprechen seines Wahlkampfs gemacht.