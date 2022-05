Preise : Heil: Bei längerer hoher Inflation weitere Entlastungen

Berlin Konkret plädierte der Bundesarbeitsminister für ein „sozial gestaffeltes Klimageld“. Komplett ausgleichen könne der Staat alle Einbußen jedoch nicht.

Heil: Staat kann nur besondere Härten abfedern

Mit Blick auf einen mögliches Gas-Lieferstopp sagte Heil, ein einseitiges Gasembargo Deutschlands gegenüber Russland „würde uns in eine Doppel-Krise stürzen, dann wären wir in einer Stagflation, also in einer Wirtschaftskrise und noch stärker steigenden Preisen“. Die deutsche Wirtschaft wachse immer noch, sagte der SPD-Minister.