Saarstahl und Dillinger Hütte : Tobias Hans: „Grüner Stahl nicht mit Atomstrom“

Saarbrücken Stahl soll im Saarland künftig ohne Atomstrom produziert werden. Darauf drängt der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). „Nach meiner Vorstellung kann grüner Stahl selbstverständlich nicht mit Atomstrom hergestellt werden“, sagte er am Dienstag zur SZ.

Dafür brauche es aber „massive Anstrengungen“ beim Ausbau der Versorgung mit Ökostrom: mehr Photovoltaik, leistungsstärkere Windräder beim Ersatz von älteren Anlagen (Repowering), Ausbau des Windstroms von der Küste (Offshore), beschleunigter Bau von Stromtrassen. „Es ist fünf vor zwölf für wichtige Entscheidungen“, um die Zukunft der Stahlindustrie im Saarland und in ganz Deutschland zu sichern, sagte Hans. In diesem Zusammenhang habe er am Dienstag bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dafür geworben, dass das Saarland Modellregion für Wasserstofftechnologie und speziell einer Stahlproduktion mit Wasserstoff werden könnte.