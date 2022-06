Industrie : Hannover Messe zählt deutlich weniger Besucher

Hannover Die Hannover Messe ist nach den Ausfällen durch Corona wieder zurück auf dem Messegelände. „Partystimmung“ gebe es zwar noch nicht, doch Beigeisterung für die Technologie sei laut den Machern sichtbar.

Rund 75.000 Menschen verfolgten die weltweit führende Industrieschau vor Ort, weitere 15.000 nahmen digital teil, wie Messechef Jochen Köckler am vierten und letzten Ausstellungstag am Donnerstag sagte. In den Jahren vor der Pandemie hatte die Messe deutlich mehr als 200.000 Besucher gezählt. An der rein digitalen Auflage vor einem Jahr nahmen rund 90.000 Menschen teil.