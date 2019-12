Kassenbonpflicht : Handel will umweltfreundliche Kassenzettel

Hamburg Im Streit um die Bonpflicht bei Einkäufen wollen Deutschlands große Handelsketten negative Folgen der Papierflut durch umweltfreundlicheres Kassenzettel-Papier eindämmen. Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka kündigte am Montag an, er werde ab Januar 2020 nach und nach „besonders umweltfreundliches Thermopapier“ für seine Kassenbons einführen.

Konkurrent Rewe setzt nach eigenen Angaben schon seit 2012 nur noch phenolfreies Papier ein. Die Kassenzettel gehörten dennoch nicht in die Papier-, sondern in die Restmülltonne, betonte ein Unternehmenssprecher. Die bisher auf dem Markt erhältlichen, besser recyclingfähigen Alternativen hätten im Praxistest noch Probleme mit Druckern und der Lesbarkeit nach längerer Zeit gezeigt.

Die Drogeriemarktkette Rossmann kündigte an, ab Januar 2020 auf jegliche phenolhaltige Stoffe bei Kassenbons zu verzichten. Das beinhalte „sowohl den Verzicht auf Kleinstmengen, die im Rahmen der gesetzlichen Toleranz erlaubt wären, als auch phenolhaltige Ersatzstoffe“. Das Unternehmen teste auch umweltfreundliche Alternativen, was im Laufe des Jahre zu einer erneuten Umstellung führen könne, sagte eine Sprecherin. Kritik zur neuen Bonpflicht kommt auch vom Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND). „Die Kassenbonpflicht produziert vor allem Müllberge aus nicht recycelbaren und gesundheitlich problematischen Kassenbons aus Thermopapier“, so BUND-Abfallexperte Rolf Buschmann. Kriminelle Energie könne man nicht mit einem Kassenzettel verhindern. „Wer betrügen will, schafft es auch trotz der neuen Bonpflicht.“ Unterdessen hat Bundesfiannzminister Olaf Scholz klargestellt, dass die Bpon-Pflicht unter allen Umständen ab Januar 2020 in Kraft tritt. Daran gäbe es keinerlei Zweifel, sagte Scholz am Montag.