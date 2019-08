Ende von Vorzugsbehandlungen : Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea verschärft sich

Eine Passantin betrachtet südkoreanische Produkte in einem Geschäft in Tokio. Foto: Haruka Nuga/AP.

Tokio/Seoul Der Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea verschärft sich.

Die Regierung in Tokio beschloss am Freitag, Südkorea von der „weißen Liste“ jener Länder zu streichen, die Vorzugsbehandlungen bei Handelsgeschäften genießen und Produkte beziehen, die für militärische Zwecke benutzt werden können.

Die Maßnahme trete am 28. August in Kraft, erklärte Japans Industrieminister Hiroshige Seko. Damit droht der Streit über verschärfte Exportkontrollen Japans zu eskalieren - mit noch nicht absehbaren Folgen für die globalen Lieferketten, wie Experten befürchten. Südkorea übte umgehend scharfe Kritik an Japans Vorgehen.