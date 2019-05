Börse in Frankfurt : Handelskrieg beschert Dax neue Tiefstände

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen.

Frankfurt/Main Die jüngste Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Freitag als Strohfeuer erwiesen. Weitere Hiobsbotschaften zum Handelskrieg der USA vergraulten vor dem Wochenende die Anleger.

Der Dax rutschte in den ersten Minuten nach dem Start um 1,34 Prozent auf 11.742,61 Punkte ab, dies war der tiefste Stand seit Anfang April. Damit steuert der deutsche Leitindex am letzten Handelstag im Mai geradewegs auf den ersten Börsenmonat mit Verlusten in diesem Jahr zu.