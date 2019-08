Erst im Dezember : Handelskonflikt mit China: USA verschieben einige Strafzölle

Die US-Regierung wird die Einführung der jüngst angekündigten Strafzölle auf Importe aus China - hier der Hafen von Qingdao - für einige Produktgruppen verschieben. Foto: Yu Fangping/SIPA Asia via ZUMA Wire.

Washington/Peking Die US-Regierung wird die Einführung der jüngst angekündigten Strafzölle auf Importe aus China für einige Produktgruppen verschieben.

Der ursprünglich für September geplante Zollsatz in Höhe von 10 Prozent soll für Mobiltelefone, Laptops, Monitore, bestimmtes Spielzeug und manche Schuhe und Kleidungsstücke erst ab 15. Dezember gelten, wie der US-Handelsbeauftragte am Dienstag erklärte. Damit wird das Weihnachtsgeschäft in den USA wohl noch kaum von den Zöllen betroffen sein.