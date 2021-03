Lockdown : Handel warnt vor Verlust von bis zu 120.000 Geschäften

Berlin Verheerende Folgen auch für das gesellschaftliche Leben befürchtet der HDE durch den anhaltenden Lockdown. Den Einzelhändlern werde ein „Sonderopfer“ abverlangt, beklagt der Handelsverband.

Bei einer Fortsetzung des Lockdowns im Einzelhandel droht nach Einschätzung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) der Verlust von bis zu 120.000 Geschäften in der Bundesrepublik.

Die Folgen für die Innenstädte und das gesellschaftliche Leben würden verheerend sein, warnte der HDE-Präsident Josef Sanktjohanser in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).