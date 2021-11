Energie : Handel sowie Atom- und Kohlestrom sorgen für RWE-Gewinnplus

Das Logo von RWE ist an der Fassade eines Gebäudes auf dem RWE Campus in Essen zu sehen. Foto: Fabian Strauch/dpa

Essen Der Energiekonzern steckt den Dämpfer durch eine Extremkälte in den USA bislang gut weg. Unterm Strich liegen die Essener nach neun Monaten im Plus.

Gute Geschäfte im Energiehandel und bei der Stromerzeugung aus Braunkohle und Kernenergie haben dem Energiekonzern RWE in den ersten drei Quartalen höhere Gewinne beschert.

Trotz eines wetterbedingten Verlustes von 400 Millionen Euro im Frühjahr in Texas konnte das Unternehmen bis Ende September über eine Milliarde Euro Reingewinn verbuchen - 30 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. RWE bestätigte seine Prognosen für das Gesamtjahr 2021. Demnach soll der bereinigte Nettogewinn zwischen 1,05 und 1,4 Milliarden Euro liegen. Weiterhin werde eine Dividende von 90 Cent je RWE-Aktie angestrebt, teilte die RWE AG am Donnerstag in Essen mit.