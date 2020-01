Streit um Billiglebensmittel : Handel kämpft an vielen Fronten

Handel kämpft an vielen Fronten

Berlin Mit einem Vorstoß gegen Billiglebensmittel geht Ministerin Klöckner auf Konfrontationskurs mit dem Handel. Der kämpft daneben mit den üblichen Herausforderungen - und blickt dennoch zufrieden aufs vergangene Jahr.

Doch zu den Dauerthemen ist zuletzt eine weitere Debatte hinzugekommen: über Lebensmittelpreise in Supermärkten. Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will Billiglebensmittel im Handel zurückdrängen und die Branche in die Pflicht nehmen. „Hähnchenschenkel für 20 Cent pro 100 Gramm, das ist unanständig“, sagte sie vor wenigen Wochen dem „Tagesspiegel“. „Wie soll ein Bauer davon leben und dann noch höchste Tierwohlstandards einhalten können?“