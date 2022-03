Konsum : Handel hält höhere Preise wegen Ukraine-Krieg für möglich

ARCHIV - Wodka und Krimsekt in einem russischen Supermarkt in Berlin. Foto: Marc Tirl/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Ob Wodka oder Süßwaren: In deutschen Supermarktregalen stehen nur wenige Produkte aus Russland. Ihr Wegfall fällt kaum ins Gewicht. Dennoch sind spürbare Folgen des Kriegs auch im Handel möglich.

Deutlich gestiegene Energiepreise treiben seit Monaten die Inflation in Europa. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine zogen die Preise für Öl und Gas weiter an. Ökonomen rechnen unter anderem deshalb auch in diesem Jahr mit einer relativ hohen Teuerung.