Appell an Verantwortungsgefühl : Handel bittet Verbraucher um Disziplin bei Corona-Regeln

Appell an Verantwortungsgefühl

Der Handel appelliert an das Verantwortungsgefühl der Verbraucher, um einen zweiten Lockdown zu vermeiden. Foto: Marius Becker/dpa

Berlin/Wiesbaden Die Virus-Krise hat viele Einzelhändler hart getroffen. Während das Bestellen im Internet boomt, leiden Modegeschäfte und Kaufhäuser weiter. Nun fürchtet der Handel ein erneutes Aufflammen der Pandemie, das die Erholung gefährden könnte.

„Es erfüllt mich mit großer Unruhe, dass es viele offenbar nicht mehr so genau mit der Einhaltung der Regeln nehmen und die Zahl der Infizierten wieder steigt“, sagte Sanktjohanser am Freitag. Er appellierte an das Verantwortungsgefühl der Menschen: „Lassen Sie uns das Erreichte nicht kaputt machen.“