Ukraine-Krieg : Hamburger Hafen wird die Sanktionen spüren

Hamburg Die gegen Russland verhängten Sanktionen werden die deutsche Wirtschaft treffen. Dies wird auch der Hamburger Hafen spüren.

Russischen Schiffen droht indes ein Einlaufverbot in Häfen in der EU, wie EU-Beamte am Sonntag in Brüssel bestätigt hatten. Ein Beschluss hierzu steht jedoch noch aus. „Es gibt aktuell noch keine eindeutige Regelung“, man rechne aber „in Kürze“ damit, sagte der Chef der Hamburger Hafenbehörde HPA, Jens Meier.