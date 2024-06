Sonnenstrom Halbe Million Balkonkraftwerke in Deutschland

In Deutschland sind mehr als eine halbe Million sogenannte Balkonkraftwerke am Netz. Die Zahl der beim Marktstammdatenregister registrierten Mini-Solaranlagen in Betrieb hat diese Marke am Wochenende übersprungen, wie aus Daten der Bundesnetzagentur hervorgeht. Das ist mehr als eine Verdoppelung seit Mitte 2023.