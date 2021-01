Öffnung trotz Corona? : Händler protestieren gegen Ladenschließung

Ein Hinweisschild der Aktion „Wir machen aufmerksam“ hängt am Eingang eines Bekleidungsgeschäfts in der Trierer Innenstadt. Foto: Harald Tittel/dpa

Berlin Einzelhandel und Gastronomie unterliegen im Lockdown strengen Beschränkungen und leiden stark darunter. Manchen fehlt das Verständnis für die strikten Auflagen - es gibt Protest.

Zahlreiche Händler protestierten am Montag auf legale Weise in ihren Geschäften. Sie hielten Plakate mit dem Schlagwort #wirmachenaufmerksam in Kameras und stellten die Fotos und Videos online, die Türen blieben aber für Kunden geschlossen. Daran beteiligten sich auch Ketten wie der Modehändler Gerry Weber. Auch Gastronomen nahmen an der Aktion teil.

„Das Beste, was jetzt gemacht werden könnte, ist diese Frist, um einfach ein paar rechtliche Sachen zu sichern“, erklärte der Initiator der Kampagne #wirmachenauf, Mecit Uzbay, die Verschiebung. Eine Liste teilnehmender Geschäfte soll am Mittwoch veröffentlicht werden.

Die Verbände von Handel und Gastronomie hatten sich von der Aktion distanziert und an die Unternehmer appelliert, sich an geltendes Recht zu halten. In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprachen Handelsverbände von „großer Sorge“ angesichts der Initiative. Sie fordern in dem Schreiben auch schnelle und unkomplizierte Finanzhilfen für die Betriebe.