Energiekrise : Habeck: Zwei Akws bleiben „wohl“ im ersten Quartal am Netz

Habeck: Zwei Akws bleiben „wohl“ im ersten Quartal am Netz

Berlin Die Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim werden nicht zum Jahresende abgeschaltet, sondern bleiben für eine sogenannte Einsatzreserve vorerst am Netz.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geht davon aus, dass die Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim „wohl“ im ersten Quartal 2023 am Netz bleiben. Habeck machte in Berlin deutlich, die Entwicklung am französischen Strommarkt sei deutlich schlechter als prognostiziert.