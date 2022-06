Energie : Habeck will Vorschläge für schärferes Kartellrecht vorlegen

Habeck will Vorschläge für schärferes Kartellrecht vorlegen

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) will wegen anhaltend hoher Spritpreise das Kartellrecht verschärfen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Zweifel an der gewünschten Wirksamkeit des „Tankrabatts“ gab es genügend. Nun will der Wirtschaftsminister dem enstandenen „Schlamassel“ begegnen - und nimmt das Kartellrecht ins Visier.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will angesichts anhaltend hoher Spritpreise „möglichst schnell“ Vorschläge zu einem schärferen Kartellrecht vorlegen.

„Wir machen ein Kartellrecht mit Klauen und Zähnen“, sagte Habeck am Montag im Deutschlandfunk. Er könne und werde die Idee einer Übergewinn-Besteuerung nicht vom Tisch nehmen, da er sie für richtig halte, sagte der Grünen-Politiker. Mit Blick auf den Widerstand der FDP sagte Habeck aber auch, die Übergewinn-Besteuerung scheine in der Ampel-Koalition nicht mehrheitsfähig zu sein. Also werde jetzt das Kartellrecht genutzt.