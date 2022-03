Energiesicherheit : Habeck: Mehr Energiesparen Bedingung für Entlastungspaket

Doha/Abu Dhabi Weniger Gas und Öl aus Russland - aber zugleich überhaupt weniger Energie. Eine Entlastung beim Verbrauch ist für Wirtschaftsminister Habeck ein wichtiger Beitrag beim Streben nach Energiesicherheit.

Dies sollte möglichst zielgenau erfolgen - so dass diejenigen, die wirklich in Not seien - Privathaushalte wie Firmen -, besonders angesprochen werden. „Es sollte dabei die Bedingung sein, dass bei Preisentlastungen das Marktsignal erhalten bleibt, dass also nicht noch eine Einladung damit verbunden ist, noch mehr Energie zu verbrauchen.“ Man dürfe nicht den politischen Fehler machen, einerseits angesichts der hohen Energiepreise den Verbrauch zu entlasten, den Verbrauch aber nicht „zu adressieren“.