Energie Habeck legt Vorschläge zur Reform des Stromsystems vor

In einem Papier des Ministeriums heißt es, Deutschlands Stromsystem befinde sich mitten in einer umfassenden Modernisierung. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Sonne und Wind seien immer häufiger die Hauptquellen für die Stromerzeugung. Es beginne nun die Phase, in der es gelingen solle, die Stromversorgung vollständig über erneuerbare Energien abzudecken, in der eine „massive Elektrifizierung“ der Energieversorgung im Wärme- und Verkehr anstehe und Kohle, Öl und Gas als fossile Energiequellen endgültig abgelöst werden.