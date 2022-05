Ukraine-Krieg : Habeck: Globalisierung und Handelspolitik neu ausrichten

Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz will angesichts des Ukraine-Kriegs die Globalisierung und Handelspolitik neu ausrichten. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Hannover Lieferketten, Energiepreis-Inflation und alternative Rohstoffquellen: Der russische Angriffskrieg sorgt in der Wirtschaft für Unsicherheit. Der Wirtschaftsminister stellt klar: Es braucht eine Neuausrichtung.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat vor einem Rückfall in eine handelspolitische Abschottung und vor ökonomischem Nationalismus gewarnt.

Die verschiedenen Krisen rund um gerissene Lieferketten, Energiepreis-Inflation und die Suche nach alternativen Rohstoffquellen seit Beginn des Ukraine-Krieges würden eine Neuausrichtung der Globalisierung erfordern, dürften aber nicht ihr Abwürgen bedeuten, sagte der Grünen-Politiker am Sonntag.

Habeck: An Globalisierung festhalten

„Halten wir uns an ihr fest, richten wir sie aber neu aus“, sagte Habeck zur Globalisierung. „Wir dürfen nicht einkehren in den Sprech eines neuen Nationalismus. Dann landen wir irgendwann bei Brexit und Donald Trump.“ Er sehe jedoch, dass es derzeit in vielen Branchen eine große Unsicherheit und Zurückhaltung bei Investitionen gebe.