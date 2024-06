Peking Habeck: China-Strategie braucht „früher oder später“ Update

Er treffe am Samstag „eine ganze Reihe von Kabinettskollegen“, sagte Habeck. „Also der Tag ist voll genug.“ Er kenne Qiang aus seiner Zeit in der schleswig-holsteinischen Landespolitik, es gebe also „eine Geschichte, auf der wir aufbauen können“. Er habe keine Ahnung, warum der Termin nicht zustande komme.