Energie : Habeck: Brauchen mehr Flächen für Windkraftanlagen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die erneuerbaren Energien deutlich ausbauen. Foto: Joerg Carstensen/dpa

Weimar Erneuerbare Energieträger werden hierzulande viel zu langsam installiert. Moniert der Bundeswirtschaftsminister und fordert mehr Tempo.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat an Bund und Länder appelliert, mehr Flächen für neue Windkraftanlagen zur Verfügung zu stellen.

„Es gibt derzeit zu wenig realisierungsfähige Projekte“, sagte der Minister auf einer Konferenz zu erneuerbaren Energien in Thüringen, zu der er von Berlin aus live zugeschaltet wurde. Die bürokratischen Hemmnisse auf Bundesebene für die Errichtung neuer Windräder, aber auch von Solaranlagen würden weggeräumt.

Der Grünen-Politiker kündigte schnelle Entscheidungen zur Gas- und Strompreisbremse an. „Es geht mit Hochdruck voran“, sagte er. „Die Preise müssen runter, das ist unstrittig.“ Der Bundesrat machte am Freitag den Weg für 200 Milliarden Euro neue Schulden zur Dämpfung der Gas- und Strompreise frei.

Habeck äußerte die Hoffnung, dass angesichts gesunkener Großhandelspreise für Gas im Verlauf des Jahres 2023 nicht mehr so viel Geld vom Bund für die Entlastung von Bürgern und Wirtschaft aufgebracht werden muss wie in diesem Winter. Die gesunkenen Gaspreise seien allerdings „noch kein Signal der kompletten Beruhigung“. Als Gründe für die positiven Entwicklungen an den Gasmärkten nannte Habeck unter anderem gefüllte Speicher und die klaren Signale aus der Politik, weitere Maßnahmen zu ergreifen.