Börse in Frankfurt : Gute Zahlen von SAP und Covestro beflügeln den Dax

Frankfurt/Main Der Dax hat nach seinem jüngsten Rücksetzer wieder Fahrt aufgenommen. Der deutsche Leitindex stieg bis zum frühen Nnachmittag um 1,66 Prozent auf 12.702,01 Punkte.

Europas größter Softwarehersteller SAP legte in der Corona-Krise ein unerwartet starkes zweites Quartal hin. Nachdem der Konzern die Pandemie im ersten Quartal vor allem in Asien so stark zu spüren bekommen hatte, dass Vorstandschef Christian Klein und Finanzchef Luka Mucic die Prognosen hatten stutzen müssen, fuhr SAP nun überraschend viel Umsatz und Gewinn ein. Die SAP-Aktien zogen zuletzt als Favorit im Dax um gut sechs Prozent an.