Vorschlag aus Heilbronn Gutachter halten Döner-Obergrenze für rechtlich möglich

Auch im Saarland gibt es zahlreiche Döner-Läden. Vergangene Woche kam mit dem „Haus des Döners“ ein neuer Laden in Saarbrücken dazu. Das Eröffnungsangebot von einem Cent pro Döner lockte zahlreiche Menschen an. Es bildete sich eine lange Schlange. Das Saarland hat nach Angaben des Datenunternehmens Listflix mit 54 Dönerläden pro einer Million Einwohner eine der höchsten Döner-Dichten in Deutschland.