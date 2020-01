Messe öffnet für Besucher : Grüne Woche steht im Zeichen der Nachhaltigkeit

Die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau, die Grüne Woche, findet in Berlin statt. Foto: Wolfgang Kumm/dpa.

Berlin Die Agrar- und Verbrauchermesse Grüne Woche öffnet heute für Besucher. Bis zum 26. Januar werden in den Messehallen am Funkturm in Berlin bis zu 400.000 Besucher erwartet. Auf sie warten mehr als 1800 Aussteller aus 72 Ländern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Partnerland der Messe ist in diesem Jahr Kroatien.

Die Branche informiert traditionell über Lebensmittelproduktion und neue Agrartechnik. Viele Aussteller wollen außerdem zeigen, wie Lebensmittel nachhaltiger produziert werden können. „Nie zuvor stand die Grüne Woche so stark im Zeichen der Klimadebatte“, hatte Messechef Christian Göke am Mittwoch gesagt.

Zum Eröffnungsrundgang am Morgen werden unter anderem Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU), Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski und Bauernpräsident Joachim Rukwied erwartet.