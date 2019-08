Immoblien-Krise : Groko will Mieter und Haus-Käufer stärken

Berlin Union und SPD haben sich gestern auf Schritte geeinigt, um die Folgen der Wohnungskrise etwas abzumildern.

Die große Koalition will Mietern und Eigenheimkäufern das Leben erleichtern. Der Koalitionsausschuss einigte sich am Sonntagnachmittag unter anderem darauf, die Mietpreisbremse um fünf Jahre bis 2025 zu verlängern, wie Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) am Rande des Treffens im Berliner Kanzleramt sagte. Außerdem soll für die ortsübliche Vergleichsmiete, die eine wichtige Grundlage für die Identifizierung überhöhter Mietpreise ist, künftig die Entwicklung der vergangenen sechs statt vier Jahre berücksichtigt werden. Diese Maßnahme sei sicherlich ein „Dämpfungsfaktor“ für die Mieten insbesondere in Ballungsräumen, sagte Lambrecht.