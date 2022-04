Teuerung : Griechen protestieren gegen Preissteigerungen

Touristen stehen an der geschlossenen Metro-Station an der Akropolis in Athen. Foto: Socrates Baltagiannis/dpa

Athen Hohe Inflation und steigende Preise sind ein Dauerthema in allen EU-Ländern. In Griechenland kam es deshalb zu landesweiten Streiks.

Aus Protest gegen die Preissteigerungen der vergangenen Monate hat am Mittwoch ein 24-stündiger Streik in Griechenland viele Bereiche des öffentlichen Lebens lahmgelegt.

Die Fähren blieben in den Häfen, wodurch viele Inseln vom Festland abgeschnitten waren. Auch der öffentliche Nahverkehr in den Großstädten wurde für 24 Stunden bestreikt. Zudem gingen alle Behördenmitarbeiter in den Ausstand, wie die Gewerkschaften mitteilten. Der Flugverkehr fand dagegen ohne Probleme statt - ein Gericht hatte den Fluglotsen den Streik am Vortag untersagt.