Gehalt von Pendlern : 11,5 Milliarden Euro für Grenzgänger nach Luxemburg

Luxemburg Löhne in Höhe von insgesamt 11,5 Milliarden Euro sind im vergangenen Jahr von Luxemburg an Pendler aus Frankreich, Deutschland und Belgien geflossen. In Europa zahlten nur die Schweiz (rund 24 Milliarden Euro) und Deutschland (15 Milliarden Euro) mehr an Grenzgänger, wie die Statistikbehörde Statec in Luxemburg mitteilte.

