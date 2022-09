Internet-Suche : Google.com vor 25 Jahren registriert

Mountain View Im September 1997 registrierte Larry Page google.com als Domain-Namen. Ein Schreibfehler soll Pate gestanden haben.

Allerdings kamen Page und Brin schon nach einigen Monaten zu dem Schluss, dass eine erfolgreiche Suchmaschine einen griffigeren Namen braucht. Zeitweise favorisierten sie „The Whatbox“, wie der bekannte Silicon-Valley-Journalist Steven Levy in seinem Buch zur Google-Geschichte schrieb. An einem September-Tag 1997 warf ein Zimmernachbar von Page jedoch mit den Begriff „Googol“ in den Raum, die mathematische Bezeichnung für eine 1 mit 100 Nullen. Page gefiel das Wort. Der Zimmergenosse tippte der Legende nach die falsche Schreibweise „Google“ in die Suche nach verfügbaren Domain-Namen ein. Er war noch frei - und binnen weniger Stunden wurde Google.com von Page besetzt.