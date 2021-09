US-Autobranche : GM setzt ab 2023 auf eigene Cloud-Plattform in Autos

Arbeiter führen in der Lackiererei der General Motors Flint Assembly eine Endkontrolle durch. Foto: Ryan Garza, Detroit Free Press/TNS via ZUMA Wire/dpa

Detroit Google und Apple sind in einer guten Ausgangsposition, auch eine Schlüsselrolle in der Autobranche zu spielen - doch Hersteller wie General Motors wollen mit eigenen Angeboten Geld verdienen.

Der US-Autoriese General Motors setzt auf eine eigene Cloud-Plattform im Cockpit, um den Vorstoß von Google und Apple in die Fahrzeuge zu stoppen. Damit sollen unter anderem neue Funktionen per Software-Updates hinzugefügt werden, kündigte GM am Mittwoch an.