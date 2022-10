Telekommunikation : Glasfaserausbau-Förderung wird im kommenden Jahr fortgesetzt

München/Berlin Jahrelang ging der Glasfaserausbau vielfach nur schleppend voran. Doch nun kann sich der Bund vor Förderanträgen kaum retten. Aktuell ist der Milliarden-Topf leer, 2023 soll es weitergehen.

Der Bund wird im kommenden Jahr seine Gigabit-Förderung für schnelles Internet wieder in Milliardenhöhe aufnehmen - dabei aber die Zuschüsse noch stärker am tatsächlichen Bedarf in den Regionen ausrichten. Das kündigte das Digital- und Verkehrsministerium am Dienstag in Berlin an. Das Fördervolumen soll dabei wie in diesem Jahr rund 3,1 Milliarden Euro betragen.